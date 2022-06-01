У День захисту дітей київські дитячі санаторії, які не зазнали пошкоджень унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну, відновлюють роботу.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Через руйнацію, яку завдали російські окупанти, наразі не зможуть приймати дітей санаторії “Орлятко” у Ворзелі та санаторій “Лісний” в Ірпені.

“Проте ми зробили все необхідне, щоб із 1 червня вцілілі дитячі спеціалізовані заклади були готові надавати послуги з реабілітації за 5 профілями”, – повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

Також вона нагадала, що запроваджено систему реабілітації дітей на базах київських дитячих санаторіїв. Для цього Департамент спільно з колективами санаторіїв упродовж останніх трьох років проводив відповідну роботу з покращення матеріально-технічної бази, проводив перепідготовку і підвищення кваліфікації спеціалістів.

Саме тому санаторно-курортне лікування зможуть отримати дітки з розладами мовлення, а також із психоневрологічними, кардіоревматологічними, ендокринологічними та онкологічними хворобами. На сьогодні вже надано безоплатні путівки понад 200 дітям.

У всіх відкритих закладах запроваджено необхідні заходи безпеки в період воєнних дій. Зокрема, створено систему оповіщення про повітрянв тривоги та посилено охорону території закладів.

“Під час перебування в санаторії діти будуть під цілодобовим наглядом лікарів, збалансовано харчуватися та отримуватимуть засоби гігієни”, – зазначила Валентина Гінзбург.