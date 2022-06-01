Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Через руйнацію, яку завдали російські окупанти, наразі не зможуть приймати дітей санаторії “Орлятко” у Ворзелі та санаторій “Лісний” в Ірпені.
“Проте ми зробили все необхідне, щоб із 1 червня вцілілі дитячі спеціалізовані заклади були готові надавати послуги з реабілітації за 5 профілями”, – повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.
Також вона нагадала, що запроваджено систему реабілітації дітей на базах київських дитячих санаторіїв. Для цього Департамент спільно з колективами санаторіїв упродовж останніх трьох років проводив відповідну роботу з покращення матеріально-технічної бази, проводив перепідготовку і підвищення кваліфікації спеціалістів.
Саме тому санаторно-курортне лікування зможуть отримати дітки з розладами мовлення, а також із психоневрологічними, кардіоревматологічними, ендокринологічними та онкологічними хворобами. На сьогодні вже надано безоплатні путівки понад 200 дітям.
У всіх відкритих закладах запроваджено необхідні заходи безпеки в період воєнних дій. Зокрема, створено систему оповіщення про повітрянв тривоги та посилено охорону території закладів.
“Під час перебування в санаторії діти будуть під цілодобовим наглядом лікарів, збалансовано харчуватися та отримуватимуть засоби гігієни”, – зазначила Валентина Гінзбург.
- Нагадаємо, що щороку, 1 червня, світ відзначає Міжнародний день захисту дітей. Українці почали вшановувати цей день з 1 червня 1998 року.
- Президент Росії Володимир Путін підписав указ про прискорене набуття російського громадянства для українських дітей-сиріт, які примусово були вивезені у РФ.
- Росія використовує депортованих з тимчасово окупованих територій України дітей для власної пропаганди. У Кремлівських ЗМІ зазначають, що “український режим, наслідуючи Третій рейх, відправляє воювати дітей”.