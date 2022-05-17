У Києві відновило роботу посольство Ізраїлю в Україні. У його відкритті взяв участь дипломат Михайло Бродський.

Про це повідомило посольство в Twitter.

Дипломат підняв ізраїльський прапор біля будівлі посольства в Києві.

З 22 лютого його тимчасово перемістили до Львова. Таке рішення ухвалила ізраїльська влада через напруженість навколо України.

Станом на 14 травня до української столиці повернулися 38 посольств. За даними МЗС України, переважно роботу своїх місій відновили країни Європи та Азії.