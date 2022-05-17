Про це повідомило посольство в Twitter.
Дипломат підняв ізраїльський прапор біля будівлі посольства в Києві.
З 22 лютого його тимчасово перемістили до Львова. Таке рішення ухвалила ізраїльська влада через напруженість навколо України.
Станом на 14 травня до української столиці повернулися 38 посольств. За даними МЗС України, переважно роботу своїх місій відновили країни Європи та Азії.
“Це ще один доказ того, що наші партнери вірять у перемогу, майбутнє та перспективи України”, — зазначило міністерство.
- Нагадаємо, виконувач обов’язків посла США в Україні Крістіна Квін та група американських дипломатів 8 травня повернулися до посольства в Києві вперше з початку повномасштабного нападу РФ.
- Посол Південної Кореї Кім Хен Тхе повернувся до Києва разом з деякими співробітниками посольства.