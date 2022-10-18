Після ранкових ракетних обстрілів критичної інфраструктури Києва фахівцям вдалося повністю відновити електропостачання для 83 тисяч домогосподарств.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської адміністрації.

Сьогодні вранці, 18 жовтня, російські загарбники завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури Києва, внаслідок чого на лівому березі столиці було обмежено електро- та водопостачання.Через це відключалось енергообладнання ДТЕК “Київські електромережі”, що живить водоканал та житловий масив Троєщина.

Проте ввечері у КМДА повідомили, що у Києві відновили електропостачання 83 тисячам родин, які залишились без світла після ранкового обстрілу об’єкта критичної інфраструктури.

Фахівцям вдалося всього за 7 годин виконати технічні роботи та під’єднати клієнтів за резервною схемою живлення на час, поки відновлюватимуть пошкоджену обстрілами інфраструктуру міста.

“Два об’єкти критичної інфраструктури отримали сьогодні значні пошкодження. Зокрема, об’єкт у Деснянському районі. Ми робимо все, щоб забезпечити киян необхідними послугами в умовах війни в країні”, – розповіли у КМДА.

А також додали, що після сьогоднішньої ракетної атаки частині споживачів також уже відновили водопостачання. Проте ремонтні бригади продовжують працювати, щоб якнайшвидше стабілізувати системи електро- та водопостачання столиці.