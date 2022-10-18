Про це повідомляє пресслужба Київської міської адміністрації.

Сьогодні вранці, 18 жовтня, російські загарбники завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури Києва, внаслідок чого на лівому березі столиці було обмежено електро- та водопостачання.Через це відключалось енергообладнання ДТЕК “Київські електромережі”, що живить водоканал та житловий масив Троєщина.

Проте ввечері у КМДА повідомили, що у Києві відновили електропостачання 83 тисячам родин, які залишились без світла після ранкового обстрілу об’єкта критичної інфраструктури.

Фахівцям вдалося всього за 7 годин виконати технічні роботи та під’єднати клієнтів за резервною схемою живлення на час, поки відновлюватимуть пошкоджену обстрілами інфраструктуру міста.

“Два об’єкти критичної інфраструктури отримали сьогодні значні пошкодження. Зокрема, об’єкт у Деснянському районі. Ми робимо все, щоб забезпечити киян необхідними послугами в умовах війни в країні”, – розповіли у КМДА.

А також додали, що після сьогоднішньої ракетної атаки частині споживачів також уже відновили водопостачання. Проте ремонтні бригади продовжують працювати, щоб якнайшвидше стабілізувати системи електро- та водопостачання столиці.