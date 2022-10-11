Зранку 11 жовтня у Києві відновили рух бульваром Тараса Шевченка, який постраждав унаслідок ракетного удару 10 жовтня.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, протягом декількох годин мають повністю відновити дорожнє покриття.

Нагадаємо, що внаслідок масованих обстрілів 10 жовтня пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. Російські окупанти завдали ударів по чотирьох районах міста. Під атаками опинилися Шевченківський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський райони. Перші вибухи сталися близько 8:25, під час повітряної тривоги.

Зокрема росіяни пошкодили будівлю філармонії, музеї Ханенків та Шевченка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та парк Шевченка. Також пошкоджено будівлю бізнес-центру, вікна вокзалу та громадську зупинку.

Згідно з оновленими даними 10 жовтня загинуло 19 осіб, ще 105 – поранені.