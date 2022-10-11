Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
За його словами, протягом декількох годин мають повністю відновити дорожнє покриття.
Нагадаємо, що внаслідок масованих обстрілів 10 жовтня пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. Російські окупанти завдали ударів по чотирьох районах міста. Під атаками опинилися Шевченківський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський райони. Перші вибухи сталися близько 8:25, під час повітряної тривоги.
Зокрема росіяни пошкодили будівлю філармонії, музеї Ханенків та Шевченка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та парк Шевченка. Також пошкоджено будівлю бізнес-центру, вікна вокзалу та громадську зупинку.
Згідно з оновленими даними 10 жовтня загинуло 19 осіб, ще 105 – поранені.
- Сьогоднішній ранок розпочався із масованих ракетних атак з боку РФ усієї України. Вибухи пролунали майже в усіх обласних центрах, зокрема і на заході.
- У відповідь на масований обстріл міст України 10 жовтня відкрито збір коштів “на помсту” росіянам. Його ініціювали шоумен та волонтер Сергій Притула, блогер та активіст Сергій Стерненко і засновник “Лачен пише” Ігор Лаченков.
- Російські окупанти планували масовано атакувати ракетами Київ та інші міста України ще з початку жовтня. У Кремлі вирішили готувати удари по інфраструктурі понад тиждень тому.