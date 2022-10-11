Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, протягом декількох годин мають повністю відновити дорожнє покриття.

Фото: Telegram / Кирило Тимошенко

Нагадаємо, що внаслідок масованих обстрілів 10 жовтня пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. Російські окупанти завдали ударів по чотирьох районах міста. Під атаками опинилися Шевченківський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський райони. Перші вибухи сталися близько 8:25, під час повітряної тривоги.

Зокрема росіяни пошкодили будівлю філармонії, музеї Ханенків та Шевченка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та парк Шевченка. Також пошкоджено будівлю бізнес-центру, вікна вокзалу та громадську зупинку.

Згідно з оновленими даними 10 жовтня загинуло 19 осіб, ще 105 – поранені.