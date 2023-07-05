Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Головним напрямом роботи офісу в Києві стане сприяння виходу польського бізнесу на український ринок, зокрема залучення інвестицій у проєкти відновлення. Так, представники польських компаній зможуть отримати допомогу та інформацію щодо подальшої співпраці.
Можливості залучення польського бізнесу обговорили міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та Уповноважена з питань польсько-української співпраці Ядвіга Емілевич.
Також в межах зустрічі було обговорено шляхи покращення інвестиційного клімату в Україні та посилення ролі Польщі в міжнародних донорських платформах, зосереджених на підтримці України.
Зазначимо, що Польське агентство з інвестицій і торгівлі (PAIH) вже створило базу даних польських компаній, які шукають можливості співпраці з українським бізнесом. У ній розміщені дані щодо понад 2,5 тисячі підприємств та організацій.
Серед найбільш перспективних напрямків для співпраці польські підприємці називають будівельну та транспортну галузі.
Довідково. Польське агентство інвестицій та торгівлі (PAIH) — консультативна установа, яка працює у складі групи Польського фонду розвитку під керівництвом Міністерства розвитку і технологій Польщі. Її головним завданням є підтримка польських компаній у їхній міжнародній діяльності та іноземних компаній, які планують розвивати бізнес у Польщі.
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