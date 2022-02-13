13 лютого у Києві представники політичної партії "Демократична сокира" провели акції протесту проти Alina Pash, котра днем раніше здобула перемогу у фіналі Нацвідбору на "Євробачення 2022". Активісти вимагали переглянути результати голосування журі.

#Букви зібрали світлини із заходу.

Одразу після перемоги співачки, у соцмережах розпочалася активна дискусія щодо відвідування Росії та окупованого Криму. ЇЇ звинуватили у порушення закону України та правил Євробачення, адже вона виступала у Криму та літала туди через Російську Федерацію.

Натомість Національна суспільна телерадіокомпанія України спільно з виробником національного відбору на “Євробачення-2022”, компанією “Френдс Про ТВ”, сповістили, що не мають доказів порушення фіналісткою Alina Pash правил конкурсу, бо виступ у 2015 році відбувався на приватному заході українців, і співачка надала гарантії цього.

Політична партія “Демократична сокира” розмістила повідомлення із закликом долучитись до акції проти свавілля телерадіокомпанії.

“Цього разу Суспільне вирішило, що Україну має право представляти Alina Pash. Ще раз. Канал, який фінансується коштом українців, вирішив, що сепаратистка має право представляти нашу країну на весь світ. Наплювавши на неодноразові зауваження вони “не помітили” жодного порушення”, – йшлося у заяві.

Представники “Демсокири” наголосили, що співачка неодноразово викладала в соцмережі фото з Москви, а в 2019 році сама підтвердила, що їздила в окупований Крим через російський кордон.

“Ми прийдемо під НСТУ, щоб показати Суспільному докази того, що вона відвідувала РФ та окупований Крим. Ми будемо вимагати перегляду результатів голосування журі. Приходьте, поспіваємо”, – закликали у партії.

Зі стягами політичної партії учасники акції також тримали плакати з написами “Вимагаємо проведення нового відбору” та “Сепаратистам не місце на Євробаченні”.

Протестувальники спорядили свого перемовника до будівлі НСТУ, котрий передав усі вимоги.

Пізніше активістка розповіла, що в НСТУ пояснили, що конкурсна комісія керується офіційними документами відповідно до яких немає доказів, що співачка перетинала кордон під час поїздки до Криму незаконно.

Водночас в НСТУ запевнили, що Комісія готова співпрацювати, якщо будуть надані докази.

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