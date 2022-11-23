Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Він написав про влучання близько 14:12. Міський голова закликав громадян залишатися в укриттях — досі триває повітряна тривога.
Голови Київської ОВА Олексій Кулеба додав, що в області працює ППО.
“Слідкуйте за інформацією з офіційних джерел. Нічого не фотографуємо та не викладаємо у мережі!” — написав він.
У Києві ввели екстрені відключення електроенергії, написав гендиректор енергопостачальної компанії YASNO (субхолдинг ДТЕК) Сергій Коваленко.
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