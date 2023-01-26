У Києві внаслідок падіння частини ракети є постраждалі й загиблий — Кличко

російсько-українська війна
10:54 На Одещині внаслідок обстрілу пошкоджені 2 об‘єкти енергетичної інфраструктури — РВА
10:43 2 рейси «Укрзалізниці» затримуються більш ніж на 30 хвилин через знеструмлення окремих ділянок по Україні
10:39 Російські війська випустили у бік Києва 15 ракет: їх збили
09:53 Британські розвідники сумніваються у високій боєздатності підготовлених військових РФ у Білорусі
09:28 Росіяни депортували жителів одного з окупованих сіл на Херсонщині – ЦНС
09:14 «На Київщині працює ППО» — столична ОВА
09:00 Донеччина: 25 січня росіяни вбили цивільного у Бахмуті
08:29 Створено сайт-базу українського кіно: автори зібрали дані про понад 600 стрічок
08:11 Через загрозу ракетного удару в Києві та низці областей застосовують екстрені відключення світла
07:38 26 січня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:17 Хмарно з проясненням і без опадів: прогноз погоди на 26 січня
01:10 «Росіянам варто хвилюватись» – ексглава ЦРУ про постачання Abrams Україні
01:01 У столиці КНДР запроваджують карантин через «респіраторні захворювання»
00:38 Залужний провів розмову з генералом Міллі: обговорили анонсовану військову допомогу США Україні

25 січня

23:49 Учасники реаліті-шоу “Гра в кальмари: Виклик” від Netflix поскаржилися на надмірну жорстокість
23:27 «Переломний момент у війні» – сенатор-республіканець Грем прокоментував рішення США та ФРН спорядити танки Україні
22:55 «Не просто допомагати переселенцям, а інтегрувати їх у громади» – заклик Верещук в ефірі телемарафону новин
22:53 Навчання українців на танках M1 Abrams може початися через «тижні, а не місяці» – Білий дім
22:30 У Флориді під час риболовлі 12-річний хлопець зловив акулу завдовжки 3,35 метра: фото
21:16 Періс Гілтон запідозрили в редагуванні першої світлини з первістком
21:10 Швейцарія вирішила запровадити дев’ятий пакет санкцій проти РФ
20:54 В Антарктиді відколовся айсберг завбільшки з Лондон
20:30 Для військових ЗСУ започаткували проєкт з вивчення норм Міжнародного гуманітарного права
20:10 У Горлівці Донецької області росіяни примушують працівників місцевих підприємств отримувати паспорти РФ – Генштаб

У Києві внаслідок падіння частини ракети є постраждалі й загиблий — Кличко

У Києві під час масованого ракетного обстрілу внаслідок падіння частини ракети є постраждалі й один загиблий. Це відбулося у Голосіївському районі.

Четвер, 26 січня 2023, 10:50
Підтримати

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація та мер Віталій Кличко.

Трапилося влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі. За даними Кличка, є інформація про одного загиблого і двох поранених. Постраждалих госпіталізували медики.

У КВМА закликали містян перебувати в укриттях. Поки небезпека ракетних ударів не минула.

26 січня під час масованої ракетної атаки російські війська випустили у бік Києва 15 ракет. Сили ППО збили всі цілі.

Теги: Київ, масована атака росіян, масована ракетна атака, масований обстріл, масований ракетний обстріл, обстріли України, ракетний обстріл, ракетний удар, російсько-українська війна, смерть

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook