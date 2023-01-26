У Києві внаслідок падіння частини ракети є постраждалі й загиблий — Кличко

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація та мер Віталій Кличко.
Трапилося влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі. За даними Кличка, є інформація про одного загиблого і двох поранених. Постраждалих госпіталізували медики.
У КВМА закликали містян перебувати в укриттях. Поки небезпека ракетних ударів не минула.
26 січня під час масованої ракетної атаки російські війська випустили у бік Києва 15 ракет. Сили ППО збили всі цілі.
- Вранці 26 січня у Вінницькій області було зафіксовано влучання російської ракети. Минулося без постраждалих.
- Від ранку по всій Україні лунає повітряна тривога. Російські війська завдають чергового масованого ракетного удару. За даними Повітряних сил ЗСУ, очікується, що ворог випустить не менше 30 ракет.