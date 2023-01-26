У Києві внаслідок падіння частини ракети є постраждалі й загиблий — Кличко

У Києві під час масованого ракетного обстрілу внаслідок падіння частини ракети є постраждалі й один загиблий. Це відбулося у Голосіївському районі.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація та мер Віталій Кличко.

Трапилося влучання ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі. За даними Кличка, є інформація про одного загиблого і двох поранених. Постраждалих госпіталізували медики.

У КВМА закликали містян перебувати в укриттях. Поки небезпека ракетних ударів не минула.

26 січня під час масованої ракетної атаки російські війська випустили у бік Києва 15 ракет. Сили ППО збили всі цілі.