Сьогодні о 13:59 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку у Святошинському районі столиці – у будинок влучив уламок снаряду окупантів.

Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники встановили, що внаслідок потрапляння уламків снаряду відбулося загоряння на балконі 4-го поверху 10-поверхового житлового будинку та 2-ох приватних автомобілів.

Протягом майже години пожежу було ліквідовано. На місці було задіяно 7 одиниць пожежної техніки та 25 одиниць особливого складу.

Мешканців будівлі евакуйовано. Згідно з інформацією, наданою міським головою Києва Віталієм Кличком, внаслідок пожежі постраждало 5 осіб.