Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Рятувальники встановили, що внаслідок потрапляння уламків снаряду відбулося загоряння на балконі 4-го поверху 10-поверхового житлового будинку та 2-ох приватних автомобілів.
Протягом майже години пожежу було ліквідовано. На місці було задіяно 7 одиниць пожежної техніки та 25 одиниць особливого складу.
Мешканців будівлі евакуйовано. Згідно з інформацією, наданою міським головою Києва Віталієм Кличком, внаслідок пожежі постраждало 5 осіб.
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