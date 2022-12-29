У Києві внаслідок ракетної атаки без світла залишаються 40% споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

“40% споживачів столиці після ракетної атаки – без світла. В зв‘язку із необхідними заходами безпеки, що вживають енергетиками під час повітряної тривоги. Зараз енергетики працюють над відновленням електропостачання”, — написав він.

За його словами, у місті є вода та тепло у штатному режимі. Виключенням є будинки, де немає енергопостачання, від якого залежить робота котелень.

Внаслідок ракетної атаки 29 грудня у Києві пошкоджено два приватні будинки, промислове підприємство та дитячий майданчик. У Дарницькому районі постраждали двоє людей. Також постраждала ще одна 14-річна дівчинка. Їм надана перша медична допомога.

Віталій Кличко додав, що над Києвом було знищено 16 ракет.