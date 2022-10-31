Про це повідомив мер Віталій Кличко у Telegram.
У Києві зранку було чутно близько десяти вибухів. Внаслідок атаки було знеструмлено частину міста й припинилося водопостачання.
“Енергетики працюють над тим, щоб відновити електропостачання після пошкодження енергооб’єкта, що живить близько 350 тисяч квартир у Києві”, — написав Кличко.
За його словами, для якнайшвидшої стабілізації ситуації залучили фахівців ДТЕК і НЕК “Укренерго” разом з іншими екстреними службами й органами влади.
По Україні внаслідок атак вводяться екстрені відключення електроенергії.
Влучання по об’єктах критичної інфраструктури є у Києві, Запоріжжі, Чернівецькій, Черкаській, Кіровоградській та Харківській областях. У низці інших регіонів спрацювало ППО.
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