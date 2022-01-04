Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у Facebook.
За даними спостережень метеостанції, середньодобова температура повітря стала на 0,3°С вище рекордного значення температури для цього дня 1899 року.
Фахівці Метеорологічного бюро Великої Британії, які зробили річний прогноз глобальної температури на Землі на 2022 рік стверджують, що планету очікує один із найспекотніших років.
Також повідомляється, що кліматична норма перевищена на 7,3°С. Зазвичай така відповідає погоді кінця жовтня.
Максимальна температура у столиці піднялась до +8,2°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня 1899 року на 2,1°С.
ДОВІДКА. Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського — дослідницький заклад, заснований у 1855 році як метеорологічна обсерваторія при Київському університеті Святого Володимира. Метеостанція надає інформацію щодо проведення метеорологічних і агрометеорологічних спостережень природного середовища.
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