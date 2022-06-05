Сьогодні близько 6 ранку жилеті столиці України прокинулися від гучних вибухів.

Про це повідомляють #Букви.

Очевидці стверджують, що були близько 5 вибухів, над містом піднявся дим.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію, уточнивши, що вибухи були в межах Дарницького та Дніпровського районів. Однак, більше інформації не надав.

Мер Броварів наголосив, що вибухи відбулися неподалік від громади, однак жодних руйнувань його місто не зазнало.

ОНОВЛЕНО 07:45

Як повідомив мер столиці, обстріляно об’єкти цивільної інфраструктури. Жертв немає, одна людина постраждала. На місцях уже працюють служби.