Про це повідомляють #Букви.
Очевидці стверджують, що були близько 5 вибухів, над містом піднявся дим.
Мер Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію, уточнивши, що вибухи були в межах Дарницького та Дніпровського районів. Однак, більше інформації не надав.
Мер Броварів наголосив, що вибухи відбулися неподалік від громади, однак жодних руйнувань його місто не зазнало.
ОНОВЛЕНО 07:45
Як повідомив мер столиці, обстріляно об’єкти цивільної інфраструктури. Жертв немає, одна людина постраждала. На місцях уже працюють служби.
- Нагадаємо, вночі 4 червня 2022 року в Харківській області російські військові завдавали чотири удари по цивільному аеродрому.
- Поєднання російськими військовими авіаційних та артилерійських ударів призвело до останніх стратегічних досягнень РФ на Донбасі.