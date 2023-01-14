Вранці 14 січня жителі Києва та області почули звуки вибухів. Водночас сигналів про повітряну тривогу в області не оголошували. Що стало причиною гучних звуків пояснили у Київській ОВА.

Про це йдеться у Telegram-каналі голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

За його словами, близько 6 ранку в області пролунали звуки вибухів.

Кулеба заспокоїв жителів, що вибухи не пов’язані з ворожими обстрілами. Причиною стала пожежа на одному з об’єктів критичної інфраструктури.

“На місці працюють відповідні служби. Попередньо, без постраждалих”, – написав він.