Про це йдеться у Telegram-каналі голови Київської ОВА Олексія Кулеби.

За його словами, близько 6 ранку в області пролунали звуки вибухів.

Кулеба заспокоїв жителів, що вибухи не пов’язані з ворожими обстрілами. Причиною стала пожежа на одному з об’єктів критичної інфраструктури.

“На місці працюють відповідні служби. Попередньо, без постраждалих”, – написав він.