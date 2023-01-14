Про це йдеться у Telegram-каналі голови Київської ОВА Олексія Кулеби.
За його словами, близько 6 ранку в області пролунали звуки вибухів.
Кулеба заспокоїв жителів, що вибухи не пов’язані з ворожими обстрілами. Причиною стала пожежа на одному з об’єктів критичної інфраструктури.
“На місці працюють відповідні служби. Попередньо, без постраждалих”, – написав він.
- Вище військово-політичне керівництво України не виключає спроби нової хвилі наступу з боку РФ, проте навчання, що будуть проходити у Білорусі в січні, не варто сприймати як пряму загрозу нового наступу на Київ.