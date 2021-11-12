Під Посольством Білорусі в Києві пройшла акція пам'яті білоруса Романа Бондаренка, який загинув внаслідок побиття невідомими після суперечки через прапор.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У п’ятницю, 13 листопада, біля Посольства Білорусі в Києві по вулиці Коцюбинського відбулася акція пам’яті білоруса Романа Бондаренка, який загинув у лікарні після побиття в суперечці через прапор.

Побиття та смерть

31-річний мінчанин Роман Бондаренко увечері 11 листопада 2020 року вийшов у двір свого будинку, щоб поговорити з людьми в цивільній формі та масках. Ті приїхали знімати біло-червоно-білі стрічки.

За словами очевидця, між чоловіком в масці та невідомим хлопцем зав’язалася словесна суперечка. Роман в ній не брав участі, але стояв поруч і слухав. Потім Роман щось сказав, і чоловік у масці схопив і штовхнув Романа, той впав і сильно вдарився головою. Потім чоловіка затримали та силою відвезли на мікроавтобусі.

У ніч на четвер Роман Бондаренко поступив до лікарні з Центрального РУВС Мінська з формулюванням, що “травми отримав під час бійки”. У лікарні діагностували набряк мозку, закриту черепно-мозкову травму, субдуральні гематоми, удари, садна. Операція тривала кілька годин.

12 листопада 2020 року Роман помер.

Багато білорусів вважають смерть Романа Бондаренка вбивством і, що він є ще однією жертвою білоруського протесту.