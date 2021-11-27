У Києві вшанували пам’ять жертв Голодоморів: як це було

#Букви розповідають, як у Києві вшановували пам’ять жертв Голодоморів.
Упродовж дня до скульптури приносили квіти до скульптури “Гірка пам’ять дитинства”.
Також представники Православної церкви України провели молитву на чолі з митрополитом Київським Єпіфанієм.
День пам’яті жертв Голодоморів
26 листопада 1998 року президент Леонід Кучма підписав указ про те, щоб в четверту суботу листопада вшановувати День пам’яті жертв голодоморів. Пізніше цей день отримав назву “День пам’яті жертв голодоморів і політичних репресій”.
21 травня 2007 року президент Віктор Ющенко повернув назву – “День пам’яті жертв голодоморів”.
Традиційно о 16:00 відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання. Крім того, проходить акція “Запали свічку пам’яті”.
- 27 листопада 2021 року виповнилося 100 років з моменту першого штучного масового голоду в Україні.
- 28 листопада 2020 року, Служба безпеки України розсекретила архіви СРСР. У цих документах зафіксовані реальні демографічні наслідки Голодомору 1932-33 років в Україні.
- #Букви розповіли, як у Києві вшановували пам’ять жертв Голодоморів.
- У 2017 році парламент Португалії визнав Голодомор в Україні геноцидом.
- Президент США Джо Байден у День пам’яті жертв Голодомору застеріг від повторення подібних трагедій.