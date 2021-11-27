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26 листопада

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У Києві вшанували пам’ять жертв Голодоморів: як це було

У суботу, 27 листопада, в Україні відзначають День пам’яті жертв Голодоморів. У цей день традиційно моляться за померлих, запалюють свічку пам’яті та згадують моторошні події штучного голоду в Україні.

Субота, 27 листопада 2021, 18:25

Фото: #Букви

#Букви розповідають, як у Києві вшановували пам’ять жертв Голодоморів.

Упродовж дня до скульптури приносили квіти до скульптури “Гірка пам’ять дитинства”.

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Також представники Православної церкви України провели молитву на чолі з митрополитом Київським Єпіфанієм.

Фото: #Букви

Фото: #Букви

День пам’яті жертв Голодоморів

26 листопада 1998 року президент Леонід Кучма підписав указ про те, щоб в четверту суботу листопада вшановувати День пам’яті жертв голодоморів. Пізніше цей день отримав назву “День пам’яті жертв голодоморів і політичних репресій”.

21 травня 2007 року президент Віктор Ющенко повернув назву – “День пам’яті жертв голодоморів”.

Традиційно о 16:00 відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання. Крім того, проходить акція “Запали свічку пам’яті”.

  • 27 листопада 2021 року виповнилося 100 років з моменту першого штучного масового голоду в Україні.
  • 28 листопада 2020 року, Служба безпеки України розсекретила архіви СРСР. У цих документах зафіксовані реальні демографічні наслідки Голодомору 1932-33 років в Україні.
  • #Букви розповіли, як у Києві вшановували пам’ять жертв Голодоморів.
  • У 2017 році парламент Португалії визнав Голодомор в Україні геноцидом.
  • Президент США Джо Байден у День пам’яті жертв Голодомору застеріг від повторення подібних трагедій.
Теги: Kyiv, День пам’яті, Київ, музей Голодомору, Голодомор

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