Сьогодні, 16 березня, у столиці пройшла акція до роковин бомбардування драматичного театру в Маріуполі.

Про це повідомляють #Букви.

Нагадаємо, що 16 березня російські загарбники скинули надпотужну бомбу на Драматичний театр у Маріуполі. У ньому переховувалося від 500 до 1200 мирних мешканців міста. Після бомбардування центральна частина театру зруйнувалася, а уламками завалило вхід у бомбосховищ, що знаходився в будівлі.

Акцію організували на площі перед Національним академічним театром опери та балету України імені Тараса Шевченка, щоб вшанувати пам’ять жертв бомбардування.

Учасники акції встановили лампадки, створивши напис “ДЕ ТИ” для вшанування пам’яті загиблих.

Як зазначали #Букви, військових злочинців навіть не зупинив надпис перед театром “ДІТИ”. 25 березня у Маріупольскій міській раді повідомили, що у Драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 осіб.

Варто додати, що міжнародна організація Amnesty International – яка займалась розслідуванням знищення Маріупольского драматичного театру – на основі зібраних доказів дійшла висновку, що російські військові свідомо скинули на театр бомбу знаючи, що там переховуються сотні мирних мешканців.