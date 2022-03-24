У столиці встановлюють захисні конструкції, аби вберегти пам’яток культурної спадщини від руйнування російськими військами.

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

Наразі вже завершені роботи біля пам’ятника Самсону. Також в процесі завершення захисту пам’ятника Володимиру, а днями розпочнуть роботи біля пам’ятників Григорію Сковороді та Богдану Хмельницькому.

Далі триватимуть роботи на пам’ятниках Грушевському, Шевченку, Лисенку, Сагайдачному, на монументі й колоні Магдебурзького права. Також Департамент вишукує варіанти 3D-моделювання важливих культурних та історичних пам’яток, будівель, які можуть потрапити під вогонь російських окупантів.

“Місто дякує громадськості, яка долучається до захисту пам’яток та культурних об’єктів від можливого знищення російськими окупантами. Зокрема, силами активістів здійснені роботи в Театрі на Подолі, захищено мозаїки на фунікулері”, — йдеться у повідомленні КМДА.

Також у міській адміністрації просять всіх небайдужих представників будівельного бізнесу долучитися до захисту пам’яток Києва.

Зокрема, серед нагальних потреб:

фахівці з монтажу будівельних лісів та опалубки, будівельні альпіністи, водій маніпулятора

ліси будівельні металеві, опалубна фанера, дошка, супердифузійна мембрана вогнестійка

дизельний генератор на 5 кВт, маніпулятор.

Ті, хто має можливість допомогти за цими пунктами, можуть звернутися за телефоном: 098-689-63-22.