У Києві ввели екстрені відключення світла

Про це повідомило ДТЕК.

Зараз не діють графіки аварійних відключень, складені раніше.

“Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК “Укренерго”, іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації. Віримо в перемогу!” — йдеться у повідомленні.

15 листопада російські окупанти завдали ракетних ударів по Києву. Пізніше в КМДА повідомили, що ще одне влучення відбулося в Печерському районі Києва. Ракетного удару окупанти завдали по багатоповерхівці.

Зауважимо, що мешканці лівого та правого берегів раніше повідомляли про звуки вибухів, які пролунали у місті.