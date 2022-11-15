У Києві ввели екстрені відключення світла

Про це повідомило ДТЕК.
Зараз не діють графіки аварійних відключень, складені раніше.
“Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК “Укренерго”, іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації. Віримо в перемогу!” — йдеться у повідомленні.
15 листопада російські окупанти завдали ракетних ударів по Києву. Пізніше в КМДА повідомили, що ще одне влучення відбулося в Печерському районі Києва. Ракетного удару окупанти завдали по багатоповерхівці.
Зауважимо, що мешканці лівого та правого берегів раніше повідомляли про звуки вибухів, які пролунали у місті.
- Ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному. У низці міст України частково зникло світло.