Служба безпеки України повідомила про підозру столичному блогеру, який знімав для російських ЗМІ провокативні відео з дискредитацією Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці задокументували у Києві інформаційно-підривну діяльність одного з відомих блогерів, який поширював російську пропаганду. Він знімав провокативні відео під час руху військових колон або автотранспорту українських захисників на території столичного регіону.

У своїх відео блогер ображав українських оборонців, а також намагався фіксувати їх обличчя та номерні знаки автомобілів. Відзняті “сюжети” викладав на власній інтернет-платформі та у соцмережах.

Встановлено, що деструктивний контент широко використовували кремлівські пропагандисти для підготовки замовних ефірів та фейкових “новин” щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. Таке провокативне відео представники спецслужб РФ використали для поширення дезінформації про громадянську позицію і патріотичні настрої жителів Київської області.

Крім того, блогер публічно ображав українських волонтерів і вимагав з них гроші за публікації на підтримку Сил оборони України.

Під час слідчих дій за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку і мобільний телефон, з яких він адміністрував свої інтернет-ресурси та поширював ворожу пропаганду.

Зраднику повідомлено про підозру, зараз триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину.