У Києві викрили блогера, який привласнив 340 тисяч гривень донатів для Збройних сил України.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що блогер мав особистий акаунт для прямих етерів на популярному сайті, створеному для збору коштів для ЗСУ. Він дізнався про вразливість програмного забезпечення цього сайту та вирішив скористатися цим у власних інтересах.

Отримавши доступ до віртуального гаманця сайту, блогер почав систематично виводити кошти на власний рахунок. Загалом він привласнив 340 тисяч гривень.

У поліції Києва додали, що затриманим є 24-річний місцевий мешканець. Його підозрюють у скоєнні 33 злочинних епізодів шахрайських дій.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника вилучено носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність, та кошти, здобуті злочинним шляхом.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Досудове розслідування триває. Йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.