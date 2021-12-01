Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
До групи осіб, які “обслуговували” ботоферму, що поширювала антиукраїнський контент, входили 9-ро киян, які керували 6-тисячною армією ботів.
Для створення аккаунтів зловмисники використовували підроблені посвідчення громадян України, які надавали службі підтримки Facebook для підтвердження справжності особи.
Далі боти поширювали публікації та коментарі на замовлення третіх осіб. Здебільшого це контент, спрямований на посилення протестних настроїв в Україні, зокрема антивакцинаторських.
Силовики провели обшуки в офісних та житлових приміщеннях організаторів злочинної діяльності, під час яких вилучили техніку, підроблені документи, готівку та картки.
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- Співробітники Служби безпеки України викрили у Києві потужну ботоферму, діяльність якої фінансувалася Росією та була спрямована проти “Кримської платформи”.
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- Також #Букви розвінчували міфи щодо вакцин проти коронавірусу.