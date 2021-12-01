У Києві викрили діяльність ботоферми, яка використовувалася для поширення протестних антиукраїнських настроїв.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

До групи осіб, які “обслуговували” ботоферму, що поширювала антиукраїнський контент, входили 9-ро киян, які керували 6-тисячною армією ботів.

Для створення аккаунтів зловмисники використовували підроблені посвідчення громадян України, які надавали службі підтримки Facebook для підтвердження справжності особи.

Далі боти поширювали публікації та коментарі на замовлення третіх осіб. Здебільшого це контент, спрямований на посилення протестних настроїв в Україні, зокрема антивакцинаторських.

Силовики провели обшуки в офісних та житлових приміщеннях організаторів злочинної діяльності, під час яких вилучили техніку, підроблені документи, готівку та картки.