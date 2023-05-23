Правоохоронці столиці викрили двох чоловіків у продажі фальсифікованих препаратів онкохворим. Підроблені ліки один зі зловмисників купував через інтернет, а також в аптеці свого спільника. За такі дії їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: поліція Києва.

Слідчі викрили осіб, які збували підроблені лікарські засоби. Зловмисники, 1967 та 1993 років народження, налагодили свою діяльність на території міста Києва та Київської області.

Поліціянти з’ясували, що фігуранти на спеціальних медичних сайтах в інтернеті розміщували оголошення про продаж лікарських засобів онкологічної групи без українського маркування, а також реалізовували їх в аптеці, яка належить одному з порушників.

Далі вони відправляли продукцію через поштові відділення або пропонували забрати у фармацевтичному магазині у Білій Церкві. Ціна за одне упаковування препарату становила 46 500 гривень.

Під час обшуків за місцями мешкання правопорушників, аптеці й транспортних засобів правоохоронці знайшли та вилучили фальсифіковані лікарські засоби, підроблені сертифікати, гроші.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомлено фігурантам про підозру у фальсифікації лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.