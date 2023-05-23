Джерело: поліція Києва.
Слідчі викрили осіб, які збували підроблені лікарські засоби. Зловмисники, 1967 та 1993 років народження, налагодили свою діяльність на території міста Києва та Київської області.
Поліціянти з’ясували, що фігуранти на спеціальних медичних сайтах в інтернеті розміщували оголошення про продаж лікарських засобів онкологічної групи без українського маркування, а також реалізовували їх в аптеці, яка належить одному з порушників.
Далі вони відправляли продукцію через поштові відділення або пропонували забрати у фармацевтичному магазині у Білій Церкві. Ціна за одне упаковування препарату становила 46 500 гривень.
Під час обшуків за місцями мешкання правопорушників, аптеці й транспортних засобів правоохоронці знайшли та вилучили фальсифіковані лікарські засоби, підроблені сертифікати, гроші.
Слідчим відділом Солом’янського управління поліції за погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою повідомлено фігурантам про підозру у фальсифікації лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів.
Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.
- Кабінет міністрів України прийняв постанову “Про внесення змін до Національного переліку основних лікарських засобів”, метою якої є розширення переліку ліків, вартість яких покривається з бюджету в межах програми державних гарантій.
- Лікар-інтерн Київського міського клінічного онкологічного центру Едем Теміров продовжує рятувати життя онкохворих дітей в умовах війни проти російського загарбника.
- #Букви поспілкувалися з організаторкою і творцем унікальної системи супроводу й допомоги пораненим та піклування про родини загиблих. Доброволець та волонтерка Олена Толкачова (з позивним “Гайка”) заснувала Патронатну службу полку “Азов”, що не має аналогів ані в державних структурах, ані в інших добровольчих формуваннях.