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У Києві викрили фармкомпанію, яка фінансувала бойовиків на Донбасі

Служба безпеки України викрила фармкомпанію, яка фінансувала "бюджет" так званої "ДНР". Компанія створила мережу аптек на окупованій території Донецької області.

Середа, 15 червня 2022, 18:20
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Про це повідомила СБУ.

Близько 8 мільйонів гривень вони передали терористам. Кошти надходили до окупаційної адміністрації шляхом “податків”.

Бойовики використовували їх для матеріально-технічного забезпечення незаконних угруповань. Нині вони беруть участь у повномасштабній агресії РФ проти України.

До протиправної діяльності причетні двоє керівників київського підприємства. У них було понад 50 аптек у тимчасово окупованому Донецьку. Щоб мати можливість вести незаконний бізнес вони здійснили “перереєстрацію” торговельних точок.

У Києві під час обшуків викрили докази фінансово-господарської діяльності у так званій “ДНР”. Організаторам схеми повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Теги: ДНР ЛНР, аптеки, Війна в Україні, війна з Росією, Київ, російсько-українська війна, СБУ, Служба безпеки України, фінансування тероризму, Донбас, фармацевтика

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