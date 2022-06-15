У Києві викрили фармкомпанію, яка фінансувала бойовиків на Донбасі

Про це повідомила СБУ.
Близько 8 мільйонів гривень вони передали терористам. Кошти надходили до окупаційної адміністрації шляхом “податків”.
Бойовики використовували їх для матеріально-технічного забезпечення незаконних угруповань. Нині вони беруть участь у повномасштабній агресії РФ проти України.
До протиправної діяльності причетні двоє керівників київського підприємства. У них було понад 50 аптек у тимчасово окупованому Донецьку. Щоб мати можливість вести незаконний бізнес вони здійснили “перереєстрацію” торговельних точок.
У Києві під час обшуків викрили докази фінансово-господарської діяльності у так званій “ДНР”. Організаторам схеми повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
СБУ викрила столичну фармкомпанію на фінансуванні бойовиків «днр» через аптечний бізнес у Донецьку
Наразі двом організаторам схеми повідомлено про підозру.
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— СБ України (@ServiceSsu) June 15, 2022
- Нагадаємо, у Львівській області місцеві жителі продавали амуніцію, яку мали передати у межах гуманітарної допомоги. Зловмисники вводили в оману посадовців ЗСУ.
- У Запорізькій області викрили шахраїв, які шантажували родини воїнів ЗСУ. Щоб нібито визволити бійців вони запрошували кілька десятків тисяч гривень.