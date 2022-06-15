У Києві викрили фармкомпанію, яка фінансувала бойовиків на Донбасі

Про це повідомила СБУ.

Близько 8 мільйонів гривень вони передали терористам. Кошти надходили до окупаційної адміністрації шляхом “податків”.

Бойовики використовували їх для матеріально-технічного забезпечення незаконних угруповань. Нині вони беруть участь у повномасштабній агресії РФ проти України.

До протиправної діяльності причетні двоє керівників київського підприємства. У них було понад 50 аптек у тимчасово окупованому Донецьку. Щоб мати можливість вести незаконний бізнес вони здійснили “перереєстрацію” торговельних точок.