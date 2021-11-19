Про це повідомили пресслужби київської прокуратури та СБУ.
Згідно з даними слідства, фейкове агентство функціонувало понад двох років та надавало “послуги” як фізичним особам, так і представникам бізнесу.
“Приватні детективи” пропонували платні послуги стеження за людьми та телефонними розмовами. Також вони на замовлення встановлювали прослуховування та відеостеження в офісах і салонах авто.
Переважно вони стежили за конкурентами бізнес-клієнтів та офісними працівниками.
Вартість “послуг” становила:
- видрук телефонної розмови – $400;
- стеження за пересуванням особи – $200/година;
- обладнання офісу засобами стеження за персоналом – $1000.
Їхній офіс обшукали правоохоронців, вилучивши телефони, комп’ютери та спеціальну техніку, на яких містяться зібрані дані для клієнтів.
Організатору схеми повідомили про підозру в скоєнні злочину за частиною 2 статті 359 Кримінального кодексу України (“Незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації”). Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
- У жовтні 2021 року біля будинку п’ятого президента, лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка зафіксоване стеження – автомобіль з номером прикриття для правоохоронних органів.
- Це не перший факт переслідування Порошенка. Про незаконне стеження за Петром Порошенком було відомо й раніше — вперше в “ЄС” заявили про це ще в січні 2020 року.
- У серпні 2021 року фігурантка справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета – Яна Дугарь заявила, що помітила стеження за собою.