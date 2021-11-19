Правоохоронці викрили діяльність фейкового "детективного агентства", що незаконно стежило за людьми. Його організував колишній правоохоронець.

Про це повідомили пресслужби київської прокуратури та СБУ.

Згідно з даними слідства, фейкове агентство функціонувало понад двох років та надавало “послуги” як фізичним особам, так і представникам бізнесу.

“Приватні детективи” пропонували платні послуги стеження за людьми та телефонними розмовами. Також вони на замовлення встановлювали прослуховування та відеостеження в офісах і салонах авто.

Переважно вони стежили за конкурентами бізнес-клієнтів та офісними працівниками.

Вартість “послуг” становила:

видрук телефонної розмови – $400;

стеження за пересуванням особи – $200/година;

обладнання офісу засобами стеження за персоналом – $1000.

Їхній офіс обшукали правоохоронців, вилучивши телефони, комп’ютери та спеціальну техніку, на яких містяться зібрані дані для клієнтів.

Організатору схеми повідомили про підозру в скоєнні злочину за частиною 2 статті 359 Кримінального кодексу України (“Незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації”). Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.