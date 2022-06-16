У Києві затримали місцевого жителя з партією кокаїну вартістю 3,5 млн гривень. У нього вилучили близько половини кілограма наркотичної речовини.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Організував постачання та незаконний збут кокаїну 35-річний киянин. Правоохоронці викрили його незаконну дільність в столиці в особливо великих розмірах.

Під час слідства правоохоронці провели два етапи оперативних закупок. Також тривав санкціонований та невідкладний обшуки за місцем проживання наркоторговця.

На “чорному ринку” близько 500 грамів кокаїну коштує 3,5 мільйона гривень. У чоловіка також вилучили пристрій для відстрілу гумових куль “Форт 12Р” та 59 гумових куль. У нього знайшли близько 200 тисяч гривень, мобільні телефони, сім-картки, банківські картки, засоби для фасування наркотиків.

Йому оголошено про підозру через незаконний збут наркотиків (ч. 2 ст. 307 КК України). Йому може загрожувати до десяти років позбавлення волі.

Поки вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Встановлюються особи, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.