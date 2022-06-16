Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Організував постачання та незаконний збут кокаїну 35-річний киянин. Правоохоронці викрили його незаконну дільність в столиці в особливо великих розмірах.

Під час слідства правоохоронці провели два етапи оперативних закупок. Також тривав санкціонований та невідкладний обшуки за місцем проживання наркоторговця.

Фото: Київська міська прокуратура

На “чорному ринку” близько 500 грамів кокаїну коштує 3,5 мільйона гривень. У чоловіка також вилучили пристрій для відстрілу гумових куль “Форт 12Р” та 59 гумових куль. У нього знайшли близько 200 тисяч гривень, мобільні телефони, сім-картки, банківські картки, засоби для фасування наркотиків.

Йому оголошено про підозру через незаконний збут наркотиків (ч. 2 ст. 307 КК України). Йому може загрожувати до десяти років позбавлення волі.

Поки вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Встановлюються особи, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.

Фото: Київська міська прокуратура