У Києві затримано членів озброєного злочинного наркоугруповання. У них вилучили кокаїн, вартість якого оцінюють у 4 млн гривень.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції Києва у Telegram.

Правоохоронці провели 42 обшуки та вилучили наркотики. Київська міська прокуратура долала, що всього затримано 14 учасників злочинного угруповання. Серед них організатор та його заступник, адміністратор замовлень, керівники груп кур’єрів, збувачі та водії.

За даними слідства, наркосиндикат створив 38-річний уродженець Херсонської області. Він разом з іншими наркоторговцями налагодили канали постачання та збуту кокаїну у Києві. Клієнтів знаходили через знайомих, соціальні мережі та у нічних клубах.

Для операції затримання залучили сто правоохоронців, зокрема спецпризначенців, кінологів і співробітники сектору кримінального аналізу. Всього було проведено 42 обшуки за місцями мешкання фігурантів та в їхніх автомобілях. Було вилучили 0,5 кг кокаїну, вартість якого становить близько 4 млн гривень.

Ще правоохоронці виявили засоби для фасування та зважування наркотичних засобів, мобільні телефони, банківські картки, флеш накопичувачі, чорнові записи, ноутбуки. Ще було вилучено 54 тисячі доларів, 3 тисячі євро, 160 тисяч гривень.

Правоохоронці знайшли предмети, схожі на бойову зброю та боєприпаси, кастет, ножі, дозволи на травматичну зброю. Також серед предметів був дозвіл на рух транспортного засобу під час дії комендантської години.

Ще вилучено 10 автомобілів, якими користувалися учасники групи. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.