Співробітники Служби безпеки України викрили у Києві потужну ботоферму, діяльність якої фінансувалася Росією та була спрямована проти "Кримської платформи".

Про це поінформували в пресслужбі СБУ.

“У Києві викрито потужну ботоферму. Ворожа інтернет-агентура використовувала її для дискредитації нашої держави перед міжнародною спільнотою. За завданням своїх “кураторів” зловмисники поширювали через соцмережі антиукраїнські гасла та дезінформацію щодо результатів проведення “Кримської платформи”, – наголошується в повідомленні.

Як уточнили в СБУ, основна діяльність членів ботоферми фокусувалася на соціальних мережах Facebook, Instagram та Tik-Tok.

Для розповсюдження викривлених фактів та дезінформації зловмисники адміністрували понад 15 тисяч анонімних акаунтів. А свої дописи вони публікували від імені “пересічних громадян”.

За даними СБУ, серед організаторів ботоферми – четверо мешканців Києва, які “переобладнали приміщення одного з офісів у центральному районі столиці”.

Гроші за “публікації” зловмисники отримували з території Росії через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

Правоохоронці вже провели обшуки у приміщеннях ботоферми, під час яких виявили: 300 модемів для доступу до інтернету; кілька тисяч сім-карт різних операторів мобільного зв’язку; десятки мобільних терміналів та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

За фактом діяльності ботоферми відкрито кримінальне провадження за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин і притягнення до відповідальності причетних осіб.