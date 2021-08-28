Про це поінформували в пресслужбі СБУ.
“У Києві викрито потужну ботоферму. Ворожа інтернет-агентура використовувала її для дискредитації нашої держави перед міжнародною спільнотою. За завданням своїх “кураторів” зловмисники поширювали через соцмережі антиукраїнські гасла та дезінформацію щодо результатів проведення “Кримської платформи”, – наголошується в повідомленні.
Як уточнили в СБУ, основна діяльність членів ботоферми фокусувалася на соціальних мережах Facebook, Instagram та Tik-Tok.
Для розповсюдження викривлених фактів та дезінформації зловмисники адміністрували понад 15 тисяч анонімних акаунтів. А свої дописи вони публікували від імені “пересічних громадян”.
За даними СБУ, серед організаторів ботоферми – четверо мешканців Києва, які “переобладнали приміщення одного з офісів у центральному районі столиці”.
Гроші за “публікації” зловмисники отримували з території Росії через заборонені в Україні електронні платіжні системи.
Правоохоронці вже провели обшуки у приміщеннях ботоферми, під час яких виявили: 300 модемів для доступу до інтернету; кілька тисяч сім-карт різних операторів мобільного зв’язку; десятки мобільних терміналів та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.
За фактом діяльності ботоферми відкрито кримінальне провадження за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин і притягнення до відповідальності причетних осіб.
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- Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, представник щодо Криму з’явиться в кожній країні-учасниці саміту “Кримська платформа”. Він займатиметься проблематикою півострова.
- У Києві на базі представництва президента в Криму відкрили Національний офіс “Кримської платформи”.
- Розробкою та реалізацією креативної комунікаційної кампанії та концепцією “Кримської платформи” президента Володимира Зеленського займався фізична особа-підприємець Ігор Малахов за майже 7 млн грн.