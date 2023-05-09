Служба безпеки України викрила у Києві соратника колаборантки Тетяни Монтян, який адміністрував її прокремлівський Telegram-канал.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Згідно з даними, підозрюваного затримали у ході комплексних заходів у Києві. Він був адміністратором прокремлівського Telegram-каналу пропагандистки Тетяни Монтян, яка виправдовує російську агресію проти України.

Перебуваючи на території РФ, вона дистанційно залучила до інформаційно-підривної діяльності проти України свого давнього соратника і колишнього однопартійця.

Ним виявився 46-річний мешканець столиці, який особисто знайомий з Монтян ще з 2014 року, а згодом навіть балотувався до Київської міськради 8-го скликання від її політсили.

Після початку повномасштабного вторгнення він активно допомагав колаборантці популяризувати її проросійський Telegram-канал, який нараховує майже пів мільйона підписників.

Встановлено, що зловмисник модерував дискусії у коментарях і блокував користувачів серед українських патріотів.

Також він фільтрував дописи, які не відповідають критеріям кремлівських наративів або не підтримують злочинної діяльності Монтян.

Крім того, фігурант активно поширював деструктивний контент і на власних сторінках популярних соцмереж.

У своїх публікаціях він заперечував причетність російських окупантів до повітряних ударів по цивільних об’єктах України і розповсюджував фейки про ситуацію на фронті.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта.

Під час обшуків за адресою його проживання виявлено комп’ютери та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ в Україні, глорифікація її учасників). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.