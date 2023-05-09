Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Згідно з даними, підозрюваного затримали у ході комплексних заходів у Києві. Він був адміністратором прокремлівського Telegram-каналу пропагандистки Тетяни Монтян, яка виправдовує російську агресію проти України.

Перебуваючи на території РФ, вона дистанційно залучила до інформаційно-підривної діяльності проти України свого давнього соратника і колишнього однопартійця.

Ним виявився 46-річний мешканець столиці, який особисто знайомий з Монтян ще з 2014 року, а згодом навіть балотувався до Київської міськради 8-го скликання від її політсили.

Після початку повномасштабного вторгнення він активно допомагав колаборантці популяризувати її проросійський Telegram-канал, який нараховує майже пів мільйона підписників.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Встановлено, що зловмисник модерував дискусії у коментарях і блокував користувачів серед українських патріотів.

Також він фільтрував дописи, які не відповідають критеріям кремлівських наративів або не підтримують злочинної діяльності Монтян.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Крім того, фігурант активно поширював деструктивний контент і на власних сторінках популярних соцмереж.

У своїх публікаціях він заперечував причетність російських окупантів до повітряних ударів по цивільних об’єктах України і розповсюджував фейки про ситуацію на фронті.

Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Під час обшуків за адресою його проживання виявлено комп’ютери та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ в Україні, глорифікація її учасників). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

  • Служба безпеки України зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівську пропагандистку Тетяну Монтян, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.