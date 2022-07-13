У Києві викрили осіб, які підробляли посвідчення військовозобов'язаних. Вони займалися виготовленням довідок про непридатність до військової служби.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Особи використовували друкарський цех афілійованої комерційної структури для створення підробок. Вони виготовляли їх партіями. У залежності від термінів їх оформлення зловмисники оцінювали фальшиві документи від 800 до 2 тисяч доларів.

Підозрюваними стали двоє мешканців Києва. Для пошуку клієнтів вони створили спеціалізовану інтернет-платформу. Фальшиві документи замовники отримували через послуги поштового зв’язку.

Правоохоронці провели обшуки під час яких виявили бланки військово-облікових документів. Зокрема вони вилучили фальшиві довідки військкоматів та мобільні телефони.

Організаторам схеми повідомлено про підозру.