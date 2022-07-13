Про це повідомила Служба безпеки України.
Особи використовували друкарський цех афілійованої комерційної структури для створення підробок. Вони виготовляли їх партіями. У залежності від термінів їх оформлення зловмисники оцінювали фальшиві документи від 800 до 2 тисяч доларів.
Підозрюваними стали двоє мешканців Києва. Для пошуку клієнтів вони створили спеціалізовану інтернет-платформу. Фальшиві документи замовники отримували через послуги поштового зв’язку.
Правоохоронці провели обшуки під час яких виявили бланки військово-облікових документів. Зокрема вони вилучили фальшиві довідки військкоматів та мобільні телефони.
Організаторам схеми повідомлено про підозру.
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- Служба безпеки України викрила підприємства, які зривали постачання медичного обладнання до військових госпіталів і закладів охорони здоров’я. Кінцевим бенефіціаром фірм виявився росіянин.