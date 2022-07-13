Про це повідомила Служба безпеки України.

Особи використовували друкарський цех афілійованої комерційної структури для створення підробок. Вони виготовляли їх партіями. У залежності від термінів їх оформлення зловмисники оцінювали фальшиві документи від 800 до 2 тисяч доларів.

Підозрюваними стали двоє мешканців Києва. Для пошуку клієнтів вони створили спеціалізовану інтернет-платформу. Фальшиві документи замовники отримували через послуги поштового зв’язку.

Правоохоронці провели обшуки під час яких виявили бланки військово-облікових документів. Зокрема вони вилучили фальшиві довідки військкоматів та мобільні телефони.

Організаторам схеми повідомлено про підозру.

Фото: Служба безпеки України