У Києві викрито канал нелегальних перевезень до окупованих Криму і Донецька — СБУ

Про це повідомила Служба безпеки України.

Для безперешкодного проїзду через кордон до РФ водій пересаджував пасажирів у інший автобус на російських номерах. Транспортний засіб також належав компанії фігуранта справи.

Вартість “квитка” становила 250 євро в один бік. Щотижня фігурант перевозив десятки клієнтів. Частину прибутків перераховували до бюджету так званої “ДНР” у вигляді “податків”.

До організації каналу причетний керівник столичної компанії-перевізника. Він залучив до схеми двох своїх синів, які перебувають за кордоном. Для нелегальних перевезень ділки використовували шість автобусів з автопарку підприємства.

Під час обшуків вилучено бортові журнали, маршрутні листи, мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності. Автобуси арештовано.

Організатору та одному зі спільників повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).