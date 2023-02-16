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У Києві викрито канал нелегальних перевезень до окупованих Криму і Донецька — СБУ

У Києві ліквідували канал незаконного переправлення громадян до тимчасово окупованих Криму і Донецька. Маршрут пролягав до Європи, а далі до Росії та окупованих територій.

Четвер, 16 лютого 2023, 15:23
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Про це повідомила Служба безпеки України.

Для безперешкодного проїзду через кордон до РФ водій пересаджував пасажирів у інший автобус на російських номерах. Транспортний засіб також належав компанії фігуранта справи.

Вартість “квитка” становила 250 євро в один бік. Щотижня фігурант перевозив десятки клієнтів. Частину прибутків перераховували до бюджету так званої “ДНР” у вигляді “податків”.

Фото: Служба безпеки України

До організації каналу причетний керівник столичної компанії-перевізника. Він залучив до схеми двох своїх синів, які перебувають за кордоном. Для нелегальних перевезень ділки використовували шість автобусів з автопарку підприємства.

Фото: Служба безпеки України

Під час обшуків вилучено бортові журнали, маршрутні листи, мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності. Автобуси арештовано.

Організатору та одному зі спільників повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Фото: Служба безпеки України

Теги: Kyiv, ДНР ЛНР, Росія, Київ, незаконне перевезення, перевезення за кордон, російсько-українська війна, Росія, СБУ, Служба безпеки України, Бахмут

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