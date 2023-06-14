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У Києві викрито компанію, яка допомагала «Росатому» будувати АЕС у різних країнах

Служба безпеки України викрила у Києві компанію, яка допомагала підсанкційному "Росатому" будували атомні електростанції у п'яти країнах світу.

Середа, 14 червня 2023, 11:21
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Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Джерело: СБУ

Службою безпеки викрито масштабну схему обходу антиросійських санкцій, організовану Київським центральним конструкторським бюро арматуробудування, який є монополістом у сфері розробки, серійного виготовлення і постачання трубопровідної арматури для атомних електростанцій.

До лютого 2022 року компанія експортувала свою продукцію до Росії через власного дилера у Москві.

Основним замовником була російська державна корпорація “Росатом”, яка використовує українську трубопровідну арматуру для будівництва енергоблоків на 5 атомних електростанцій у різних країнах світу.

Київське бюро продовжило цю співпрацю навіть після повномасштабного вторгнення, заборони вивезення товарів на митну територію РФ і введення санкцій проти “Росатому”.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Для цього було розроблено схему обходу санкційних обмежень. Фіктивними замовниками української продукції у ній виступали підконтрольні зарубіжні фірми.

При виїзді з України товар “переоформлювали” на фактичних отримувачів – підконтрольні “Росатому” компанії, які будують АЕС. Тобто після перетину кордону він їхав за новим маршрутом.

При цьому сертифікацію трубопровідної арматури, виготовленої в Києві, представники “Росатому” здійснювали у режимі онлайн.

За оперативними даними, з початку повномасштабного вторгнення ділки здійснили 16 експортних операцій на користь РФ на суму близько 42 млн гривень.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили гендиректору Київського бюро і двом його підлеглим про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Під час обшуків у фігурантів вилучено документи, комп’ютерну техніку і засоби зв’язку з доказами незаконної діяльності.

Суд обрав їм міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Триває розслідування, щоб встановити всі обставини злочину і притягнути до відповідальності інших учасників оборудки.

Теги: Київ, Росатом, СБУ, Служба безпеки України

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