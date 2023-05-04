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У Києві випробовують ізраїльську систему раннього оповіщення про ракетну небезпеку

3 травня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначив, що цього тижня в Києві запрацювала ізраїльська система раннього попередження про ракетний напад.

Четвер, 4 травня 2023, 23:38
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Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Українці просили Ізраїль про системи попередження про ракетну небезпеку після того, як Росія повномасштабно вдерлася в Україну 2022 року. Попередній уряд обіцяв цю систему Україні, але посол відзначив особисту участь прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху в забезпеченні швидкого завершення проєкту.

Іранські безпілотники атакують Україну щодня, і хоча 90% успішно їх збивають, інші 10% завдають суттєвої шкоди, пояснив Корнійчук.

Після вдалих випробувань у Києві ця система може бути масштабована на усі великі міста України.

“Це дуже важливо для нашої цивільної та військової інфраструктури. Це обладнання, яке дозволить рятувати життя”, – зауважив посол.

Ізраїльська система раннього оповіщення поєднує використання радарів та оптичних пристроїв для виявлення ракет і безпілотників. Вона ідентифікує розміри об’єктів і визначає потенційні загрози. Також надсилає повідомлення про небезпеку на стільникові телефони громадян, що знаходяться в районі, який перебуває в небезпеці. Система також розраховує, скільки часу мають люди в небезпечних зонах на пошук укриття.

Зазначається, що повноцінно в Україні систему планують запустити влітку цього року.

Теги: дрони, захист, Ізрахль, Корнійчук, ракетна небезпека, система оповіщення, тестування, посол

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