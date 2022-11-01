У Києві у випадку надзвичайної ситуації внаслідок ракетних обстрілів критичної інфраструктури взимку розгорнуть приблизно тисячу пунктів обігріву для мешканців столиці.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської адміністрації.

“У столиці, у випадку надзвичайних ситуацій взимку, ми готові розгорнути близько 1000 пунктів обігріву для мешканців міста”, – розповіли в КМДА.

А також зазначили, що через ракетні атаки російських загарбників на об’єкти критичної інфраструктури розглядаються різні сценарії розвитку подій. Найгірший – коли взагалі не буде електроенергії, водо- та теплопостачання.

У КМДА наголосили, що на цей випадок у столиці готують більше тисячі пунктів обігріву. Відтак, для Києва вже закупили електрогенератори, зробили запаси води та всього необхідного, щоб ці пункти обігріву приймали людей. У них можна буде зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони, отримати необхідну допомогу.

Варто зазначити, що 31 жовтня російські окупанти завдали удару по енергетичному об’єкту Києва, який живить близько 350 тисяч квартир. Крім того, загалом росіяни пошкодили близько 40% енергетичної інфраструктури України. Ракетними обстрілами завдано ударів по ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.

За словами, голови Київської ОВА Олексія Кулеби, для відновлення пошкодженої та зруйнованої інфраструктури Київської області після російської окупації необхідно близько 30 мільярдів гривень.

“Якщо говорити про житловий фонд, то необхідно до 10 мільярдів гривень. Тотально на всю інфраструктуру — 30 мільярдів гривень. Але це приблизні цифри, адже змінюються ситуація та ціни. Це сума пошкоджень, які ми зафіксували”, — сказав Олексій Кулеба.

Також він зауважив, що для відбудови області залучено кошти державного, обласного та місцевих бюджетів. При цьому кошти партнерів влада не враховує. Водночас Київська область співпрацює з благодійними організаціями “Карітас”, УВКБ ООН та UNICEF щодо відновлення житлового фонду.