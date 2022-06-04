Від суботи, 4 червня, в українській столиці відкривається літній сезон Київської дитячої залізниці.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби “Укрзалізниці”.

Адреса Київської дитячої залізниці: Київ, Сирецький парк, станція Київ-Пасажирський дитячий.

Поїзди курсуватимуть з четверга по неділю. У будні — з 10:30 до 17:10, у вихідні — з 10:30 до 18:50.

Вокзал станції Київ-Пасажирський дитячий є мінікопією Центрального залізничного вокзалу столиці.

На відкритті літнього сезону Київської дитячої залізниці побували і кореспонденти #Букви.





























У Києві з 4 червня розпочала роботу дитяча залізниця (ФОТО) // 15 фото

На шляху прямування дитячого поїзда його пасажири можуть побачити 27 стел з інформацією про обласні центри України, а також міста Київ та Севастополь, отримати довідкові й геральдичні відомості, дізнатися про місцеві пам’ятки. А для любителів залізничної спадщини працюватиме музей історії Південно-Західної залізниці.

У 2018 році розпочалась масштабна реконструкція залізниці. На сьогодні довжина маршруту становить 6,7 км. Залізниця обмежується двома станціями – Київ-Пасажирський дитячий та Залізнична.

Рухомий склад: три локомотиви (теплотяг ТУ7А, паротяг Гр-336 — єдиний діючий паротяг на дитячих залізницях України), 12 пасажирських і 2 вантажні вагони.

Графік роботи: червень, липень і серпень — з четверга по неділю; вересень, жовтень — щосуботи та щонеділі.

Вартість квитків у загальному вагоні: дитячий — 50 грн; дорослий — 100 грн.