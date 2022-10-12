У столиці в районі метро Дорогожичі з’явився новий стінопис, який присвятили загиблому бійцю окремого полку спеціального призначення "Азов" Володимиру Старикову на псевдо "Рудий".

Про це повідомляють #Букви.

У різних куточках України громадяни вшановують пам’ять полеглих українських воїнів, сучасників, які вже стали частиною нової української історії. Наразі це те, що українці можуть та мають робити.

У такий спосіб, в одному з мікрорайонів столиці на житловому будинку зобразили портрет Старикова. Цей стінопис знаходиться за адресою: вулиця Щусєва, 2/19.

“Рудий” загинув захищаючи України під селом Мощун в Київській області. Населений пункт деокупували від російських військових 21 березня 2022 року. Село стало одним з форпостів, який дозволив українським захисникам боронити столицю від ворогів.

Також у вересні 2022 року на його честь побратими проводили бойовий турнір, аби достойно вшанувати пам’ять героя.