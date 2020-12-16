За минулу добу у столиці виявили 1858 хворих на коронавірус. При цьому померла 21 людина. Усього за період пандемії в столиці 1631 летальний випадок від коронавірусу.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його даними, станом на 16 грудня в Києві підтверджено 95 160 випадків коронавірусу.

За добу захворіли:

1 001 жінка віком від 18 до 91 року;

716 чоловіків віком від 18 до 94 рокiв;

71 дівчинка від 12 днів до 17 років і 70 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Зазначається, що серед хворих є й 70 медичних працівників.

Терміново госпіталізували 52 пацієнтів. Інші хворі почувають себе задовільно та лікуються вдома на самоізоляції, але під контролем лікарів.

За добу одужали 347 людей. З початку епідемії в Києві коронавірус подолали 29 897 людей.

Найбільше нових випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 593, Дніпровському – 260 та в Солом’янському районі – 161 випадок.

Кличко додав, що у столиці проводять найбільшу кількість тестувань. Наразі цей показник становить понад 320 тестів на 100 000 населення. З початку епідемії в Києві зробили понад 268 000 ПЛР-тестів, а також понад 91 500 ІФА-тестів.

Мер додав, що ситуація з коронавірусом у закладах шкільної освіти покращилася. Зокрема зменшилася кількість класів, які вимушено перейшли на дистанційне навчання. Наразі дистанційно навчаються 698 класів у 227 школах столиці. Усього на коронавірус у Києві захворіло 1014 школярів. Також хворіють понад 780 педагогів.

Тимчасово не працюють 147 груп в 120 садочках. 4 садки повністю зачинені на карантин.