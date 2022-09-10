У Києві ліквідували ботоферму з потужністю понад 3 тисячі акаунтів, які використовувались представниками Росії для ведення інформаційної війни проти України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За даними правоохоронців, двоє працівників ІТ-галузі, які проживали у столиці, у власних помешканнях організували процес масової реєстрації та адміністрування несправжніх облікових записів у соціальних мережах Instagram та Facebook.

Зловмисники створили понад три тисячі фейкових акаунтів, які передавали в оренду, у тому числі й представникам російських PR-компаній для поширення антиукраїнського контенту та дискредитації державних органів України, зокрема Конституційного суду України, міністерств, відомств, правоохоронних структур та військкоматів.

“Для анонімізації “облікових записів” та уникнення їх блокування, вони розробили спеціалізований програмно-апаратний комплекс. Обладнання дозволяло змінювати ІР-адресу при створенні кожного наступного акаунта, імітуючи реєстрацію в соцмережі щоразу іншого реального абонента українських операторів мобільного зв’язку”, – розповіли в Офісі генерального прокурора України.

Під час обшуку було вилучено комп’ютерну техніку з програмним забезпеченням, серверне обладнання, модеми, а також сім-картки операторів мобільного зв’язку.

У відомстві зазначили, що вилучене майно планується передати в Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) для наповнення державного бюджету.