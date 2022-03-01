Наразі у столиці ввели заборону на продаж алкогольних напоїв. Водночас про відмову від продажу алкогольних напоїв вже заявили у мережі АТБ.

Про це він повідомив під час відеозвернення.

“Дорогі кияни, від завтрашнього дня продаж алкогольних напоїв суворо забороняється”, – наголосив мер столиці.

Своєю чергою, у мережі “АТБ” наголосили, що 28 лютого 2022 року компанія знімає з реалізацію алкогольну продукцію у всіх магазинах своєї торгової мережі. Рішення повʼязане через впровадження в Україні воєнного стану та для запобігання проявів мародерства. Магазини АТБ працюють в посиленому режимі. Ті, що знаходяться в зоні бойових дій — закриваються, при стабілізації ситуації продовжують свою роботу. Проводиться погодинний моніторинг ситуації по всім регіонам присутності компанії.

Віталій Кличко також зваживши на скарги киян щодо здорожчання на товари після двох діб комендантської години, закликав власників магазинів і торгових мереж не збільшувати націнку на продукти та товари першої необхідності, бо під час війни така поведінка порівняна з мародерством.