У Києві російські окупанти завдали ударів по чотирьох районах міста. Під атаками опинилися Шевченківський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський райони.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у Telegram.

Три влучання зафіксовано у Шевченківському районі. Внаслідок обстрілів пошкоджено проїжджу частину, 6 автомобілів загорілися, ще 15 пошкоджено.

За попередніми даними, загинуло п’ять осіб і 24 травмовані. Є два 2 влучання в різні обʼєкти інфраструктури, де постраждали три особи.