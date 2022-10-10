Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у Telegram.
Три влучання зафіксовано у Шевченківському районі. Внаслідок обстрілів пошкоджено проїжджу частину, 6 автомобілів загорілися, ще 15 пошкоджено.
За попередніми даними, загинуло п’ять осіб і 24 травмовані. Є два 2 влучання в різні обʼєкти інфраструктури, де постраждали три особи.
У Святошинському районі окупанти влучили в одноповерхову будівлю. Внаслідок цього травмовано 3 особи.
У різні критичні обʼєкти інфраструктури було влучено у Голосіївському районі. Внаслідок двох вибухів постраждала 1 особа.
Також є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури у Деснянському районі. Наслідки ще уточнюються. Попередньо постраждала 1 особа.
“На всіх місцях та обʼєктах ураження працюють рятувальні служби”, — зазначено у повідомленні.
- 10 жовтня близько 8:25 під час повітряної тривоги у Києві пролунала низка вибухів.
- Зранку 10 жовтня у низці міст України пролунали вибухи. Серед них Хмельницький, Житомир, Дніпро та Львів.
- Близько 09:59 у Харкові пролунали вибухи. Ще вибухи сталися у Конотопі (Сумська область).
- 10 жовтня під масований обстріл потрапила Івано-Франківська область. Ще вибухи було чутно у Львівській області та Кривому Розі.
- Близько 8:25 під час повітряної тривоги у Шевченківському районі столиці пролунала низка вибухів. Згодом вибухи пролунали і на Лівому березі столиці.
- В Одесі близько 10:30 сталися кілька вибухів. У місті працюють сили ППО.
- У Київській області над Бучанською міською територіальною громадою збито 6 ракет.
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- Окупанти завдали масованих ударів по Україні. Вони цілили по об’єктах критичної інфраструктури майже в усіх обласних центрах, зокрема і на заході.
- Країна-терорист Російська Федерація випустила 75 ракет по Україні. 41 з них вдалося збити силами ППО.