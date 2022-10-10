Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у Telegram.

Три влучання зафіксовано у Шевченківському районі. Внаслідок обстрілів пошкоджено проїжджу частину, 6 автомобілів загорілися, ще 15 пошкоджено.

За попередніми даними, загинуло п’ять осіб і 24 травмовані. Є два 2 влучання в різні обʼєкти інфраструктури, де постраждали три особи.

У Святошинському районі окупанти влучили в одноповерхову будівлю. Внаслідок цього травмовано 3 особи.

У різні критичні обʼєкти інфраструктури було влучено у Голосіївському районі. Внаслідок двох вибухів постраждала 1 особа.

Також є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури у Деснянському районі. Наслідки ще уточнюються. Попередньо постраждала 1 особа.

“На всіх місцях та обʼєктах ураження працюють рятувальні служби”, — зазначено у повідомленні.