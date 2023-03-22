22 березня у Подільському районі Києва загинув 29-річний чоловік з гранатою в руках. Поліція припускає, що це, ймовірно, самогубство.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

За попередньою інформацією поліціянтів, у Подільському районі столиці в руках 29-річного чоловіка здетонувала граната. Внаслідок цього він загинув на місці події.

Вранці 22 березня до поліції надійшла інформація про те, що на провулку Квітневому було чутно вибух, а подальшому виявлено тіло невідомого із тілесними ушкодженнями.

За адресою прибули експерти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група та лікарі. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство з додатковою кваліфікацією самогубство.