Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
За попередньою інформацією поліціянтів, у Подільському районі столиці в руках 29-річного чоловіка здетонувала граната. Внаслідок цього він загинув на місці події.
Вранці 22 березня до поліції надійшла інформація про те, що на провулку Квітневому було чутно вибух, а подальшому виявлено тіло невідомого із тілесними ушкодженнями.
За адресою прибули експерти-вибухотехніки, слідчо-оперативна група та лікарі. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство з додатковою кваліфікацією самогубство.
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