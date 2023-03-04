Про це повідомляє пресслужба КМДА. 

Зазначається, що на вулицях працюють 94 одиниці техніки “Київавтодору”. Також дорожники обробляють автошляхи протиожеледними засобами.

В Українському гідрометцентрі попередили, що уночі та вранці 5 березня в столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

Як нагадали в КМДА, під час сильного вітру необхідно триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО “Київзеленбуд”: 0442724018. У разі травмуванні людей інформувати екстрені служби: 101 або 103.