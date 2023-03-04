У ніч на 5 березня в Києві спостерігаються залпові снігопади зі значним посиленням вітру, грозою та зменшенням видимості.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що на вулицях працюють 94 одиниці техніки “Київавтодору”. Також дорожники обробляють автошляхи протиожеледними засобами.

В Українському гідрометцентрі попередили, що уночі та вранці 5 березня в столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с.

Як нагадали в КМДА, під час сильного вітру необхідно триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО “Київзеленбуд”: 0442724018. У разі травмуванні людей інформувати екстрені служби: 101 або 103.