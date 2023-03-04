Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Зазначається, що на вулицях працюють 94 одиниці техніки “Київавтодору”. Також дорожники обробляють автошляхи протиожеледними засобами.
В Українському гідрометцентрі попередили, що уночі та вранці 5 березня в столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с.
Як нагадали в КМДА, під час сильного вітру необхідно триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт.
Якщо впало дерево чи зламалися гілки, необхідно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби КО “Київзеленбуд”: 0442724018. У разі травмуванні людей інформувати екстрені служби: 101 або 103.
- Сонячна активність досягла високих рівнів, що може спричинити масові відключення радіо та електрики на стороні планети, зверненої до Сонця, і завдати шкоди супутникам на орбіті навколо Землі.
- Незабаром Сонце стане більш активним, ніж за останні десять років, що може призвести до низки проблем на Землі, зокрема до перебоїв з електропостачанням та проблем зі зв’язком.