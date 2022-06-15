Таку пропозицію висунув письменник Євген Лір, про це повідомив командир роти 39-го окремого мотопіхотного батальйону Роман Кулик.
“Євген Лір запропонував перейменувати вулицю Волгоградську (біля Протасового Яру в Києві) на честь загиблого розвідника 93 окремої механізованої бригади, киянина, активного громадянина і воїна ЗСУ Романа Ратушного. Я – обома руками за” , – йдеться у повідомленні Романа Кулика.
Також він зазначив, що Роман Ратушний заслужив право бути увічненим на карті Києва, за кращу версію якого він боровся.
Нагадаємо, що 9 червня, під час бойового зіткнення з російськими загарбниками загинув розвідник 93 окремої механізованої бригади “Холодний яр” та лідер громадської організації “Захистимо Протасів Яр” – Роман Ратушний.
З першого дня повномасштабного вторгнення російських військ на територію України Роман брав участь у боях під Києвом. Потім він долучився до 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний яр” та став розвідником.
Разом зі своєю бригадою він звільняв Тростянець, воював у Сумській обалсті та під Ізюмом. Проте 9 червня він загинув під час виконання бойового завдання на тимчасово окупованій території України. 5 липня Роману мало б виповнитися 25 років.
- 14 червня у Храмі Різдва Христового відбулась церемонія прощання зі спецпризначенцем морського центру спецоперацій. Герой усі 8 років воював на сході, боронячи Україну від російської навали.
- 9 червня у війні з російськими загарбниками Україна втратила вірного сина: загинув відомий київський громадський діяч Роман Ратушний. 24-річний лідер ГО “Захистимо Протасів Яр” ніс службу в 93-й механізованій бригаді Збройних Сил України “Холодний Яр” на посаді розвідника. Відомий своєю непохитною патріотичною позицією, Роман залишив українцям власну настанову, котру відома журналістка Мирослава Барчук нарекла “Заповітом”.