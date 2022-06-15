Український письменник та музикант Євген Лір запропонував перейменувати вулицю Волгоградську, яка знаходиться біля Протасового Яру на честь загиблого розвідника та лідера громадської організації "Захистимо Протасів Яр" Романа Ратушного.

Таку пропозицію висунув письменник Євген Лір, про це повідомив командир роти 39-го окремого мотопіхотного батальйону Роман Кулик.

“Євген Лір запропонував перейменувати вулицю Волгоградську (біля Протасового Яру в Києві) на честь загиблого розвідника 93 окремої механізованої бригади, киянина, активного громадянина і воїна ЗСУ Романа Ратушного. Я – обома руками за” , – йдеться у повідомленні Романа Кулика.

Також він зазначив, що Роман Ратушний заслужив право бути увічненим на карті Києва, за кращу версію якого він боровся.

Нагадаємо, що 9 червня, під час бойового зіткнення з російськими загарбниками загинув розвідник 93 окремої механізованої бригади “Холодний яр” та лідер громадської організації “Захистимо Протасів Яр” – Роман Ратушний.

З першого дня повномасштабного вторгнення російських військ на територію України Роман брав участь у боях під Києвом. Потім він долучився до 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний яр” та став розвідником.

Разом зі своєю бригадою він звільняв Тростянець, воював у Сумській обалсті та під Ізюмом. Проте 9 червня він загинув під час виконання бойового завдання на тимчасово окупованій території України. 5 липня Роману мало б виповнитися 25 років.