Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Віталій Кличко оголосив, що в столиці запроваджується комендантська година з 22:00 до 7:00 за місцевим часом.

“Друзі! Київ відсьогодні запроваджує комендантську годину. Це – вимушений крок, але в нинішніх умовах військової агресії та воєнного стану – необхідний задля безпеки мешканців столиці”, – йдеться у повідомленні.

Громадський транспорт під час комендантської години не працюватиме. Водночас станції метрополітену будуть доступні як укриття в цілодобовому режимі.

Мер Києва попросив усіх киян вчасно повертатися додому. За крайньої потреби пересування містом під час комендантської години, зокрема, працівникам змін підприємств критичної інфраструктури, обов’язково потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу.