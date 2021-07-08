Київ впроваджує інтелектуальну транспортну систему (ІТС) відеонагляду, яка регулюватиме транспортні потоки на вулицях міста та запобігатиме появі заторів.

Про це повідомили в Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

Зазначається, що мета ІТС полягає у врівноваженні навантаження на дорогах, аби якісно організувати роботу громадського транспорту.

У КМДА кажуть, що ІТС допоможе організувати роботу міського транспорту таким чином, аби автобуси, маршрутні таксі, тролейбуси чи трамваї рухалися чітко згідно з розкладом, а кияни могли знати конкретний час прибуття транспорту на зупинки.

Наразі технічні фахівці разом з поліціянтами визначили ключові локації з найінтенсивнішим трафіком, на яких камери ІТС запрацюють у тестовому режимі. Йдеться про перехрестя бульвару Лесі Українки, вулиці Басейної, вулиці Мечникова та вулиці Льва Толстого; площу Перемоги та Європейську площу.

Загалом було визначено 65 ключових магістралей та виїздів з міста, на яких запрацює ІТС.

“Після аналізу трафіку та розрахунку транспортних моделей місто зможе збалансувати потоки машин, коригувати роботу світлофорів та збалансувати обмеження на в’їзд для вантажного транспорту”, – додали в КМДА.