Про це повідомили в Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.
Зазначається, що мета ІТС полягає у врівноваженні навантаження на дорогах, аби якісно організувати роботу громадського транспорту.
У КМДА кажуть, що ІТС допоможе організувати роботу міського транспорту таким чином, аби автобуси, маршрутні таксі, тролейбуси чи трамваї рухалися чітко згідно з розкладом, а кияни могли знати конкретний час прибуття транспорту на зупинки.
Наразі технічні фахівці разом з поліціянтами визначили ключові локації з найінтенсивнішим трафіком, на яких камери ІТС запрацюють у тестовому режимі. Йдеться про перехрестя бульвару Лесі Українки, вулиці Басейної, вулиці Мечникова та вулиці Льва Толстого; площу Перемоги та Європейську площу.
Загалом було визначено 65 ключових магістралей та виїздів з міста, на яких запрацює ІТС.
“Після аналізу трафіку та розрахунку транспортних моделей місто зможе збалансувати потоки машин, коригувати роботу світлофорів та збалансувати обмеження на в’їзд для вантажного транспорту”, – додали в КМДА.
- Раніше Київська міська державна адміністрація підписала меморандум про співпрацю з операторами послуг прокату електросамокатів у столиці. Серед головних обмежень, встановлених меморандумом, – зменшення максимальної швидкості з 30-35 км/год до 20 км/год. У спеціально визначених (зелених, пішохідних та історичних) зонах шв идкість має сягати не більше 14 км/год.