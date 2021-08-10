У Києві відсьогодні запрацювала в тестовому режимі електронна система подачі заявок, за якою можна буде отримати спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті на випадок посилення карантинних обмежень.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

“Передумов для запровадження суворого карантину сьогодні в Києві немає. Проте ми не хочемо, щоб третя хвиля застала столицю зненацька. Тому готуємось завчасно за всіма напрямами: медицина, освіта, інфраструктура. Врахувавши попередній досвід та побажання підприємців, ми змінили механізм видачі спецперепусток на транспорт. Відтепер це можна зробити онлайн. Ними зможуть скористатися ті підприємства та організації, що забезпечують життєдіяльність міста”, – повідомив Кулеба.

Він зазначив, що керівники підприємств уже зараз можуть авторизуватись у системі та подати заявку, аби заздалегідь пройти необхідну перевірку та отримати дозвіл. Місто зможе визначити кількість спецперепусток саме для тих категорій, які забезпечують безперебійну життєдіяльність столиці.

Як замовити спецперепустку?

Для замовлення спеціальних перепусток керівникам підприємств та фізичним особам-підприємцям потрібно виконати такі дії:

Авторизуватись у системі https://qpass.kyivcity.gov.ua за допомогою КЕП (кваліфікований електронний підпис). Керівник може додати до 10 довірених осіб, що матимуть доступ до системи.

Заповнити електронну форму заявки. Важливо: підприємствам потрібно обґрунтувати критичну необхідність працювати в локдаун. Для юридичних осіб необхідно вказати код ЄДРПОУ (Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України), для фізичних осіб-підприємців – види діяльності відповідно до КВЕД.

Чекати на відповідь, що надійде на електронну пошту, зазначену в заявці. У разі отримання позитивного рішення про надання спецперепусток – ввести повний список співробітників, вказати дані та номер транспортної картки Київ Цифровий кожного працівника.

Інформацію про підтвердження або відмову у видачі спецперепусток кожного працівника можна отримати у системі https://qpass.kyivcity.gov.ua.

Наголошується, що для запобігання фальсифікації, всіх працівників, поданих у списку, будуть перевіряти щодо працевлаштування в зазначеній установі, підприємстві чи організації.

Як скористатися спецперепусткою при отриманні позитивного рішення?

Якщо підприємство отримало дозвіл, після внесення даних про співробітника транспортна картка працівника активується автоматично. Щоб скористатися громадським транспортом, працівнику потрібно мати транспортну карту. Перевірити наявність спеціальної перепустки працівник зможе самостійно, завантаживши на смартфон застосунок “Київ Цифровий” https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kyivdigital та додавши транспортну карту.

Загалом працюватимуть картки трьох видів – транспортна картка нового зразка, старого зразка та картка киянина. Транспортні картки, власники яких не отримали право на спецперепустку, на час локдауну будуть заблоковані.