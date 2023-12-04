Зловмисник розвідував локації штабів та місця найбільшого зосередження особового складу і військової техніки Збройних сил України на території столиці та у Житомирській області.

Щоб сприяти агресору у війні проти України, наприкінці минулого року він оформив статус «волонтера» та виїхав до Росії через треті країни, де за власної ініціативи заявив кадровому співробітнику ФСБ про готовність співпрацювати з російською спецслужбою.

Щоб підтвердити свою «відданість» загарбникам, киянин одразу передав їм координати, за якими нібито дислокується один із підрозділів Сил оборони в столичному регіоні. І вже через декілька днів загарбники здійснили по цій «локації» повітряну атаку.