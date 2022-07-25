Про це повідомила Служба безпеки України.
41-річний киянин отримував завдання від громадянки Росії. Вона перебуває на тимчасово окупованих територіях України. Вона є військовою кореспонденткою одного з федеральних телеканалів — “Первый канал”.
Чоловік передавав дані з квітня. Він регулярно надавав їй інформацію для розвідувальних підрозділів російських окупаційних військ.
Для конспірації російський агент використовував різні номери мобільного зв’язку. Чоловік вів листування виключно у месенджерах. Щоб ідентифікувати один одного у мережі, вони застосовували умовні слова-паролі.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України.
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