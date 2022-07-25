У Києві викрили ще одного агента спецслужб РФ. Мешканець столиці збирав та передавав дані про Збройні сили України та тероборону.

Про це повідомила Служба безпеки України. 41-річний киянин отримував завдання від громадянки Росії. Вона перебуває на тимчасово окупованих територіях України. Вона є військовою кореспонденткою одного з федеральних телеканалів — “Первый канал”.

Чоловік передавав дані з квітня. Він регулярно надавав їй інформацію для розвідувальних підрозділів російських окупаційних військ. Для конспірації російський агент використовував різні номери мобільного зв’язку. Чоловік вів листування виключно у месенджерах. Щоб ідентифікувати один одного у мережі, вони застосовували умовні слова-паролі.