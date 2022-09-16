У Києві співробітники Служби безпеки України викрили російського агента, який намагався влаштуватися на службу до бойового спецпідрозділу полку "Азов".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, затриманим виявися мешканець Донецької області, який у 2015 році приєднався до угруповань терористичної організації так званої “ДНР”. Там він входив до складу підконтрольних РФ “1-го та 2-го армійських корпусів”. Зокрема проходив службу в загоні спеціального призначення “Республіканської гвардії ДНР”.

До 2018 року зловмисник брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході України. Проте згодом бойовик залишив своїх ватажків і виїхав до Росії. Там він був завербований російськими спецслужбами для проведення розвідувально-підривної діяльності.

В СБУ зазначили, що для того, щоб виконати завдання, зловмисник був переведений з території РФ в Україну до початку повномасштабного вторгнення.

У разі проникнення до лав ЗСУ він міг передавати своїм російським “керівникам” дані про місця дислокації та переміщення українських військ, а також кількість їх особового складу і техніки. Проте співробітники СБУ викрили й затримали агента на спробі проходження відбору до “Азову”.

Варто зазначити, що нещодавно у Донецькій області Служба безпеки України нейтралізувала російську агентурну мережу, яка збирала розвідувальні дані про дислокацію і переміщення підрозділів Збройних сил України.

Під час слідства було виявлено, що у Донецькій області двоє місцевих жителів розвідували позиції українських захисників поблизу Краматорська і Дружківки. Всю зібрану інформацію зловмисники передавали російським окупантам через анонімні телеграм-канали, вказуваючи точне місце розташування на електронних картах з текстовим описом об’єкта.

Крім того, затримано ще одного агента РФ у Кропивницькому. Він наносив на Google maps координати маршрутів переміщення українських військ і передавав ці дані своїм родичам у Росії, які контактували з російськими спецслужбами.