Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними слідства, затриманим виявися мешканець Донецької області, який у 2015 році приєднався до угруповань терористичної організації так званої “ДНР”. Там він входив до складу підконтрольних РФ “1-го та 2-го армійських корпусів”. Зокрема проходив службу в загоні спеціального призначення “Республіканської гвардії ДНР”.
До 2018 року зловмисник брав активну участь у бойових діях проти українських військ на сході України. Проте згодом бойовик залишив своїх ватажків і виїхав до Росії. Там він був завербований російськими спецслужбами для проведення розвідувально-підривної діяльності.
В СБУ зазначили, що для того, щоб виконати завдання, зловмисник був переведений з території РФ в Україну до початку повномасштабного вторгнення.
У разі проникнення до лав ЗСУ він міг передавати своїм російським “керівникам” дані про місця дислокації та переміщення українських військ, а також кількість їх особового складу і техніки. Проте співробітники СБУ викрили й затримали агента на спробі проходження відбору до “Азову”.
Варто зазначити, що нещодавно у Донецькій області Служба безпеки України нейтралізувала російську агентурну мережу, яка збирала розвідувальні дані про дислокацію і переміщення підрозділів Збройних сил України.
Під час слідства було виявлено, що у Донецькій області двоє місцевих жителів розвідували позиції українських захисників поблизу Краматорська і Дружківки. Всю зібрану інформацію зловмисники передавали російським окупантам через анонімні телеграм-канали, вказуваючи точне місце розташування на електронних картах з текстовим описом об’єкта.
Крім того, затримано ще одного агента РФ у Кропивницькому. Він наносив на Google maps координати маршрутів переміщення українських військ і передавав ці дані своїм родичам у Росії, які контактували з російськими спецслужбами.
- Жителя Слов’янська засудили на вісім років за поширення інформації про ЗСУ російським окупантам. Мешканець Донецької області передавав інформацію ворогу з травня.
- Мешканцю Умані призначили покарання 12 років позбавлення волі через співпрацю з російською розвідкою. Чоловік збирав таємні документи для генштабу ЗС РФ.
- Слідчі СБУ викрили ще одного російського агента в Україні, який збирав інформацію для ворога. Внаслідок чого він отримав тюремний строк – 7 років позбавлення волі.