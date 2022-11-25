Контррозвідка Служби безпеки України викрила ще одного агента ФСБ РФ, який приїхав з тимчасово окупованого Криму до Києва за місяць до повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під виглядом відвідування родичів він певний час не діяв й не виконував ніякі завдання, а коли отримав вказівку діяти – його затримали правоохоронці.

Зловмисник виконував завдання російської спецслужби зі збору розвідданих про місця дислокації та маршрути переміщення Сил оборони в столичному регіоні. Отриману інформацію він мав передавати агресору для планування і підготовки активних диверсій проти українських військових підрозділів і правоохоронних органів.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився колишній співробітник розформованої міліції, який після звільнення з лав МВС у 2014 році залишився у Севастополі. Після захоплення півострова колаборант перейшов на бік загарбників, за що отримав від них призначення до створеного окупантами місцевого “Управления полиции РФ”.

Відтак, він потрапив у поле зору ФСБ РФ, яке вирішило завербувати його для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Встановлено, що ворожий агент пройшов оперативно-бойову підготовку на базі навчальних центрів російської спецслужби й очікував подальшого перекидання на підконтрольну українській владі територію. Саме таку “команду” він отримав від агресора майже за місяць до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Для виконання ворожих завдань зрадник намагався сформувати розгалужену мережу інформаторів. Для цього використовував свої зв’язки серед колишніх правоохоронців і представників кримінальних кіл. Проте реалізувати злочинні наміри йому не вдалося. Співробітники СБУ викрили його, задокументували незаконні дії й затримали в результаті багатоетапної спецоперації.

Під час обшуку правоохоронці виявили: внутрішній паспорт громадянина РФ та російський паспорт для виїзду за кордон; мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ФСБ через анонімний телеграм-канал; матеріали, які підтверджують проходження «спецкурсу» на території тимчасово окупованого Криму.